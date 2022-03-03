В Сибири стартовали учения подразделений ПВО с применением С-400

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Около 600 военнослужащих расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" Центрального военного округа (ЦВО) обнаружили и уничтожили порядка 50 объектов условного противника на учениях, стартовавших в Новосибирской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой округа.

"По прибытии в новый позиционный район, военнослужащие произвели подготовку огневых позиций, их маскировку и организовали оборону комплексов С-400. Задачи по прикрытию позиций ракетных комплексов обеспечили боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Далее боевые расчеты С-400 "Триумф" в ходе мониторинга воздушного пространства обнаружили, распознали и условно уничтожили около 50 воздушных объектов, такие как самолеты и баллистические ракеты условного противника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что это был первый этап учений, он проходил в сложной помеховой обстановке. Первый этап завершится в конце недели, в нем принимают участие около 600 военнослужащих, задействованы более 100 единиц военной и специальной техники.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.