Гуманитарный коридор для мирных людей выделили в направлении Берестянки на Украине

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Мирные жители могут безопасно покинуть населенный пункт Бородянка, где украинские националисты разместили технику в жилых кварталах, через выделенный коридор в направлении Берестянки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в четверг.

"Российской армией принимаются меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины. В Бородянке (Киевская область - прим. ТАСС), где подразделения украинских националистов размещены вместе с техникой в жилых кварталах, мирные жители могут безопасно покинуть населенный пункт через специально выделенный коридор в направлении Берестянки. Никаких препятствий для выхода мирных жителей в данном направлении российские военнослужащие не оказывают", - сказал Конашенков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.