МО РФ сообщило, что в Киеве, Мариуполе, Харькове, Сумах назревает гуманитарная катастрофа

"Причинами экстренного заседания являются уже назревшая гуманитарная катастрофа в Мариуполе, в городе с полумиллионным населением, и назревающая гуманитарная катастрофа в Киеве с населением около 3 млн человек, Харькове с населением до 1,5 млн человек, в Сумах с населением до 300 тыс. жителей, а также в ряде других населенных пунктов", - сказал Мизинцев на экстренном заседании межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

По его словам, "катастрофическое положение дел складывается практически на всей территории Украины".

Начальник национального центра сообщил, что "в Киеве, Харькове, Сумах, Одессе и Мариуполе, а также еще не менее чем в двух десятках крупных населенных пунктов нацисты блокируют десятки тысяч граждан Украины и не выпускают их в безопасные места".