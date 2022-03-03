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МО РФ сообщило о минировании националистами Приазовского госуниверситета в Мариуполе

В Мариуполе националистами заминирован Приазовский государственный университет - МО РФ.

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Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
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