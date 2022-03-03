В Харькове обстреляна группа граждан КНР при попытке перехода на территорию РФ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Группа китайских граждан обстреляна украинскими националистами при попытке самостоятельного перехода на территорию России, двое из них получили серьезные ранения. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

"Вчера в Харькове нацистами обстреляна группа китайских граждан при попытке самостоятельного выхода на территорию России, два человека получили серьезные ранения", - сказал Мизинцев.

Еще 130 российских автобусов готовы вывезти индийских студентов и других иностранцев из Харькова и Сум в Белгородскую область. При этом украинские националисты препятствуют эвакуации из Харькова более 6 тыс. граждан Индии, Вьетнама и Китая.

"Вызывают справедливое возмущение вопиющие случаи террористических действий украинских националистов, обусловленные: насильственным удержанием и воспрещением к эвакуации мирного населения и иностранных граждан из Харькова - 3 189 граждан Индии, до 2 700 - Вьетнама, 202 гражданина Китая; из города Сумы - 576 граждан Индии, 101 гражданин Ганы и 121 - Китая; из Чернигова - 9 граждан Индонезии", - сказал он.