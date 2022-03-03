МО РФ: западные наемники на Украине не будут иметь права на статус военнопленного

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Направляемые Западом в помощь Киеву наемники не будут иметь права на статус военнопленного, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Хочу официально подчеркнуть - все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного", - сказал он.

Также он заявил, что все атаки иностранных наемников на войска РФ на Украине осуществляются с применением поставляемого Западом оружия.

Конашенков сообщил, что иностранных наемников ожидает привлечение к уголовной ответственности при их задержании. "Самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, - привлечение к уголовной ответственности. Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистский режим, семь раз подумать перед поездкой", - сказал Конашенков.