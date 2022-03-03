Путин: в ходе операции на Украине солдаты РФ действуют мужественно, как настоящие герои

НОВО-ОГАРЕВО, 3 марта. /ТАСС/. В ходе операции на Украине российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на совещании с постоянными членами Совбеза.

"24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои", - подчеркнул Путин.

По словам главы государства, российские военнослужащие "сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела". "Даже после ранений солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей", - отметил президент. Он сделал акцент на том, что в ходе боев и военнослужащие РФ, и ополченцы Донбасса проявляют массовый героизм.

Он также добавил, что специальная военная операция идет строго в соответствии с графиком и по плану.

"Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются", - сказал глава государства и попросил министра обороны России Сергея Шойгу подробно доложить об этом.