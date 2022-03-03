Путин присвоил офицеру Гаджимагомедову звание Героя России посмертно

НОВО-ОГАРЕВО, 3 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что присвоил офицеру Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России посмертно за подвиг в ходе операции на Украине.

"Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России, к сожалению, посмертно", - сообщил глава государства, открывая в четверг совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Он рассказал, что в бою Гаджимагомедов уверенно командовал своими бойцами. "Как настоящий командир берег подчиненных и, уже получив тяжелые ранения, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело. С неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают", - отметил Путин.

Он сделал акцент на том, что в ходе боев и военнослужащие РФ, и ополченцы Донбасса проявляют массовый героизм.

Путин отметил личный состав сотой мотострелковой бригады, действующей на донецком направлении.

"Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет. Командир танкового взвода гвардии-лейтенант Виктор Сокольник уничтожил пять танков", - рассказал Путин. Он добавил, что 25 февраля в районе Чубинки командир роты 163-го танкового полка капитан Алексей Лёвкин столкнулся с подразделениями националистов, насчитывающими 15 танков и шесть БМП. "Атаковав со своими бойцами противника, капитан Лёвкин уничтожил все БМП и пять танков, обеспечил выполнение боевой задачи без потерь", - подчеркнул президент.