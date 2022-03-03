Семьи погибших на Украине российских военных получат дополнительно по 5 млн рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах семьям российских военных, погибших во время специальной операции на Украине. По словам главы государства, они получат 5 млн рублей дополнительно к ранее предусмотренным по закону деньгам.

"Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременные пособия. Это 7 млн 421 тыс. рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего", - констатировал глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

"Но, кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 млн рублей", - заявил Путин.

Он также сообщил о дополнительных выплатах раненым во время специальной операции. "Все военнослужащие, раненные при проведении операции, получат соответствующие выплаты. Имею в виду страховку и единовременное пособие за ранение, травму или контузию", - отметил глава государства. "Если военнослужащий, проходящий службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным к военной службе, он получит единовременное пособие в размере 2 млн 968 тыс. рублей, а в случае инвалидности - ежемесячную денежную компенсацию", - отметил Путин, напомнив, что "все эти меры уже предусмотрены законом".

"Вместе с тем считаю, что нужно предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующим в операции и получившим ранения, по 3 млн рублей", - заявил президент.

"Наши солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения и, к сожалению, сами несут потери. Наш долг - поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность Отечества, за наш народ, за народ России", - уверен Путин.