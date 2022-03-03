Минобороны опубликовало кадры встречи подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало в четверг видео, на котором запечатлена встреча подразделений Вооруженных сил РФ и Луганской Народной Республики (ЛНР) в освобожденном накануне поселке Новоайдар.

На кадрах видно как на дороге с одной стороны подъезжает пара многоцелевых плавающих бронетранспортеров МТ-ЛБ под российским флагом и флагом военной разведки ВС РФ, а с другой - автомобиль с опознавательным знаком Z. Военные покидают технику, встречаются на дороге и пожимают друг другу руки.

"Дальше работаем вместе", - говорит один из военнослужащих. Затем военные продолжают движение уже в одну сторону.

Ранее в четверг официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил об освобождении семи населенных пунктов, находившихся под контролем украинской армии. Под полным контролем ЛНР оказались еще семь населенных пунктов: Новоайдар, Краснореченская, Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Старобельск, Андреевка.