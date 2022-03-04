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Корабли ТОФ провели учения с противолодочными самолетами в Охотском море

Моряки выполнили тренировки по поиску, обнаружению, слежению и уничтожению подводных лодок условного противника

ТАСС, 4 марта. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провел в Охотском море учения с противолодочными самолетами Ил-38 и Ил-38Н смешанного авиаполка войск и сил на северо-востоке России по поиску и уничтожению подлодок условного противника, сообщила в пятницу пресс-служба флота.

"В ходе совместного учения в море экипажи боевых кораблей и противолодочных самолетов морской авиации ТОФ провели тренировки по поиску, обнаружению, слежению и уничтожению подводных лодок условного противника. Летчики самолетов Ил-38 и Ил-38Н отработали постановку с воздуха условных минных заграждений на маршрутах возможного развертывания подлодок условного противника. Моряки провели учебные стрельбы глубинными бомбами из реактивных бомбометных установок РБУ-6000", - сообщила пресс-служба.

В учениях в Охотском море задействованы экипажи более 20 кораблей ТОФ. В их числе корветы "Гремящий", "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", корабль управления "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", а также суда обеспечения.

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