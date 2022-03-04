Минобороны РФ сообщило, что радиоактивный фон в районе Запорожской АЭС в норме

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Персонал Запорожской АЭС, которая находится под контролем ВС РФ, продолжает работать в штатном режиме, радиоактивный фон в норме. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он напомнил, что российские войска взяли под контроль город Энергодар, станцию и прилегающую к ней территорию еще 28 февраля.

"В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме", - отметил Конашенков.