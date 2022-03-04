Войска ЛНР вышли на рубеж Красный Лиман, Ямполь, Приволье

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Войска Луганской Народной Республики вышли на рубеж Красный Лиман, Ямполь, Приволье, продолжается наступление на Краматорск, войска ДНР за ночь продвинулись до 8 км, взяты населенные пункты Назаровка, Куйбышево, Калинино, Новогригорьевка. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман, Ямполь, Приволье. Продолжается наступление в направлении на Краматорск. Подразделения Вооруженных сил Донецкой Народной Республики провели успешные наступательные действия и за ночь продвинулись до 8 км. Взяты под контроль населенные пункты Назаровка, Куйбышево, Калинино, Новогригорьевка", - сказал он.

По его словам, группировка войск ДНР продолжила сужать кольцо окружения города Мариуполь и взяла под контроль завод имени Ленина.

Вооруженные силы Российской Федерации, продолжили наступление, действуя смежными флангами с подразделениями ДНР, взяли под контроль населенный пункт Верхняя Криница, Комсомольское, Чистополье, Новополтавка, Камыш, Заря, Тружнево.