В Минобороны РФ заявили о потере Киевом способности управлять администрациями областей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Киев почти полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны", - отметил Мизинцев.

По словам генерал-полковника, в настоящий момент гражданско-правовые администрации в городах и населенных пунктах Украины лишены права заниматься мирным населением, а также не могут решить вопросы социально-бытового характера. "В большинстве городов и населенных пунктов бесчинствуют национальные батальоны так называемой территориальной обороны, а по сути это нацисты и примкнувшие к ним наемники, террористы и бандиты, в том числе иностранного происхождения", - добавил он.

Мизинцев также сообщил, что в четверг удалось выйти на связь с ответственными должностными лицами в офисе президента Украины. Они в свою очередь дали контакт якобы ответственного должностного лица в Харькове для содействия в обеспечении гуманитарного коридора. "На наш звонок этому должностному лицу мы получили следующий ответ, цитирую его дословно: "Я их не держу, куда хотят - туда пусть и идут", - сказал генерал-полковник.

В свою очередь, российская сторона отметила, что гуманитарный коридор является большим расстоянием, и указала на необходимость оказать помощь в выделении автомобильного транспорта для доставки людей к пунктам встречи, где российской стороной подготовлены автобусы, горячее питание и медицинское обеспечение. "Должностное лицо в ответ прокомментировало коротко и ясно: "Я не самоубийца, как только я начну их собирать и отправлять в сторону России, я первый буду уничтожен батальонами территориальной обороны, а точнее национальными батальонами, то есть нацистами", - рассказал Мизинцев, подчеркнув, что, по сути, должностные лица Украины боятся расправы.