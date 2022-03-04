МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Украинские неонацисты обстреляли общежитие с индийскими студентами в Сумах, ранено пять человек, судьба 11 неизвестна. Об этом сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В городе Сумы неонацистскими формированиями обстреляно общежитие на улице Харьковской, в котором проживают индийские студенты, в результате пять человек получили ранения, а судьба одиннадцати человек на данный момент неизвестна", - сказал он.

Мизинцев также сообщил, что в пригороде Харькова в поселке Песочин украинскими радикалами заблокированы более тысячи индийских студентов, которые самостоятельно пытаются перейти на территорию России. "В месте их скопления отсутствуют питание, медицинское обслуживание, нарушаются элементарные санитарные нормы. Общее состояние граждан Индии оценивается как паническое", - сказал генерал.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.