В Минобороны РФ заявили, что гуманитарная ситуация на Украине стремительно ухудшается

"В настоящее время на большей части территории Украины сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, которая, к сожалению, стремительно ухудшается. Наиболее тяжелое положение дел сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе, а также в ряде других населенных пунктов. В указанных городах сегодня налицо практически гуманитарная катастрофа", - сказал Мизинцев.

По его словам, несмотря на все призывы, нацисты блокируют тысячи граждан Украины, а также большое количество иностранцев и не выпускают их для эвакуации в безопасные места, террористы национальных батальонов продолжают использовать мирных жителей и иностранных граждан как живой щит.

Мизинцев отметил, что должностные лица в офисе президента Украины Владимира Зеленского отказались помогать с эвакуацией мирных граждан из Харькова, потому что боятся расправы

"Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в городе Харькове, вчера нам удалось выйти на связь с ответственными должностными лицами в офисе президента Украины, которые предоставили контакт якобы ответственного должностного лица в Харькове. Причем ответственного должностного лица соответствующего высокого уровня и ранга, которое должно было оказать содействие в выводе кратчайшим путем на территорию Российской Федерации мирных граждан и иностранцев, а также обеспечить гуманитарный коридор, - рассказал генерал. - На наш звонок этому должностному лицу мы получили следующий ответ, цитирую его дословно: "Я их не держу, куда хотят - туда пусть и идут".

По его словам, собеседник отказался помочь, мотивируя тем, что будет уничтожен нацистами. "То есть по сути они боятся расправы", - подчеркнул Мизинцев.