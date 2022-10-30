Матроса, обнаружившего беспилотник при атаке на Севастополь, представили к госнаграде

Артем Жильцов незамедлительно доложил об объекте вахтенному офицеру, что позволило уничтожить БЛА и сорвать замысел противника по проведению террористического акта

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Радиотелеграфист сторожевого корабля "Ладный" Черноморского флота матрос Артем Жильцов, который в субботу первым обнаружил приближающийся к Севастополю неизвестный беспилотник, был представлен к государственной награде. Об этом в воскресенье сообщило Минобороны России.

"О приближающемся неизвестном объекте он доложил незамедлительно вахтенному офицеру, что позволило уничтожить огнем из корабельного вооружения беспилотный аппарат и сорвать замысел противника по реализации теракта на кораблях Черноморского флота и гражданских судах, которые находились на рейде пункта Севастополь. Матрос Артем Жильцов за добросовестное исполнение служебных обязанностей представлен командованием к госнаграде", - говорится в сообщении.

В субботу в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим совершил террористическую атаку в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора. Киев задействовал девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все они были уничтожены. Позже в военном ведомстве заявили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе.

В новость внесена правка (19:24 мск) - передается с исправлением названия корабля в первом абзаце, верно - Ладный