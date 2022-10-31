Военным врачам ЦВО вручили госнаграды за спасение граждан, пострадавших от ВСУ

Они также получили первые офицерские звания за время проведения специальной военной операции

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Командование Центрального военного округа (ЦВО) вручило госнаграды и первые офицерские звания военным медикам, проявившим мужество и героизм при спасении граждан в ходе спецоперации. Соответствующие кадры опубликовало в понедельник Минобороны России.

"Государственными наградами - медалями "За спасение погибавших" - награждены военные медики ЦВО за круглосуточное оказание помощи военнослужащим и мирным жителям, получившим ранения в результате обстрелов ВСУ. Ежедневно в госпиталь поступают десятки пациентов с осколочными ранениями, ожогами, черепно-мозговыми травмами и переломами. На счету военных хирургов тысячи часов, проведенных за хирургическим столом и сотни спасенных жизней", - сообщили в российском военном ведомстве.

К наградам были представлены и инженеры ЦВО, которые под обстрелами прокладывают минно-взрывные заграждения, разминируют участки фронта вблизи передовой и осуществляют подвоз боеприпасов. Военнослужащие получили медали "За отвагу" и знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест. Также военнослужащему, пришедшему в армию добровольцем, было присвоено первое офицерское звание "лейтенант".

"Оказываем хирургическую помощь, [работаем с] различными видами травм, также занимаемся организацией эвакуации раненых. <…> Я закончил гражданский медицинский университет, затем прошел ординатуру - два года - по специальности "хирургия". После того, как 24 февраля наш верховный главнокомандующий объявил о начале специальной военной операции, не мог остаться в стороне, обратился в свой военкомат по прописке, где мне помогли быстро собрать документы и отправиться на подготовку для того, чтобы отправиться в зону СВО. Это начало большого пути, буду дальше служить на благо Родины", - рассказал в обнародованном видео врач-хирург медицинского отряда специального назначения ЦВО с позывным "Эхо".