31 октября, 13:53
Частичная мобилизация в России

В Госдуме сообщили о возвращении мобилизованных без подготовки в учебные центры

Депутат Максим Иванов выразил надежду на то, что ситуация с мобилизованными стабилизируется

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Мобилизованных, отправленных в зону проведения специальной военной операции (СВО) без должной подготовки, начали возвращать в учебные центры для боевого слаживания и подготовки. Об этом сообщил в понедельник депутат Госдумы Максим Иванов, курирующий ситуацию с мобилизованными на Урале.

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"По информации тех, кого отправили из 32-го городка без подготовки, начинают возвращать для боевого слаживания и подготовки. Передаем списки в органы военного командования тех, кто не вошел в список 86. Список пополняется. Ситуация с мобилизованными, надеюсь, стабилизируется", - написал Иванов в Telegram-канале.

Ранее депутат писал, что к нему поступает масса обращений от жен и матерей мобилизованных о том, что их мужей и сыновей без должной подготовки отправляют в зону проведения СВО. Депутат написал обращение министру обороны РФ Сергею Шойгу. 

Теги:
РоссияЧастичная мобилизация в России
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