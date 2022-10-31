Минобороны заявило о прекращении всех мероприятий частичной мобилизации

Дальнейшая работа военных комиссариатов по комплектованию ВС РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту, заявили в ведомстве

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Все мероприятия в рамках частичной мобилизации, а также подготовка и вручение повесток прекращены. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток прекращаются", - сообщили в ведомстве.

Доклады завершении мероприятий частичной мобилизации должны быть предоставлены до 1 ноября, соответствующие указания направлены командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом (СФ). В министерстве добавили, что участки, пункты сбора и здания, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, начнут функционировать по прежнему назначению, личный состав военкоматов с сегодняшнего дня возвращается к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

"По поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу Генеральным штабом Вооруженных сил РФ направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября сего года доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ напомнили, что дальнейшая работа военных комиссариатов по комплектованию ВС РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России, которая началась 21 сентября. По словам Шойгу, было призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется.