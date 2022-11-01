Осенний призыв начался в России на месяц позже обычного из-за загруженности военкоматов

С 1 ноября по 31 декабря войска пополнят 120 тыс. призывников

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Осенняя призывная кампания стартует в России на месяц позже обычного из-за загруженности военкоматов в связи с мероприятиями частичной мобилизации. Согласно опубликованному 30 сентября указу президента РФ Владимира Путина, с 1 ноября по 31 декабря войска пополнят 120 тыс. призывников. Вместе с тем увольнение призванных в прошлом году и отслуживших установленные сроки военнослужащих началось в этом году, как и всегда, с 1 октября.

Сдвиг начала осеннего призыва на 1 ноября связан с высокой загруженностью военкоматов из-за частичной мобилизации, объяснял министр обороны РФ Сергей Шойгу. По словам представителя Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ Владимира Цимлянского, количество призванных на срочную военную службу в рамках призывной кампании нынешнего года составит 120 тыс. Это на 7,5 тыс. меньше, чем в прошлогодний осенний призыв, когда ВС РФ и другие воинские формирование пополнили, как и было запланировано, более 127,5 тыс. человек. Однако, заверил Цимлянский, даже при проведении специальной военной операции это количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства.

Места службы

К участию в спецоперации на Украине срочники привлекаться не будут. "Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине", - заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский интервью газете "Красная звезда".

Чаще всего призывники во время прохождения срочной службы направляются в регионы рядом с местом призыва, сообщал Цимлянский. При этом призывник может получить приоритет в выборе определенного вида, рода войск или определенной элитной воинской части в случае, если он лучше других подготовлен физически, обладает высокими морально-деловыми качествами и прибыл в военкомат в самом начале призыва, отметил представитель ГОМУ.

Большинство призванных будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность (ВУС). После этого они будут направлены в войска в соответствии с полученными навыками. Остальные призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами.

Как сообщили в Минобороны РФ, на сборных пунктах призывников и представителей воинских частей, прибывающих за пополнением, будут тестировать на коронавирусную инфекцию.

Научные и спортивные роты

Часть призывников направятся для службы в научные роты, большинство кандидатов на комплектование которых набрано из ведущих вузов страны - МГТУ им. Баумана, МГУ им. Ломоносова и МИФИ. Научные подразделения начали создаваться в 2013 году. Сегодня функционируют 17 научных рот, в которых прошли военную службу по призыву более 4 тыс. человек. Научные роты включают восемь рот Военного инновационного технополиса "Эра", четыре научно-производственные роты, а также пять спортивных рот, куда отбираются спортсмены из кандидатов в сборные команды России по олимпийским видам спорта. Списки кандидатов для прохождения службы в спортротах формируются Министерством спорта РФ.

Повестки

Граждане оповещаются о необходимости явиться в военкомат с помощью повестки, врученной сотрудниками комиссариатов, либо по месту работы учебы призывника руководителями и другими должностными лицами. При этом с помощью телефонных звонков должностные лица из военкомата могут уточнять данные граждан для заполнения документов воинского учета. Если призывник или его родители не уверены в подлинности звонка, Цимлянский рекомендовал им перезвонить в военкомат по телефону, указанному на сайте Минобороны.

Отсрочка от призыва

Федеральный законом "О воинской обязанности и военной службе" для молодых людей предусмотрены отсрочки от призыва на военную службу для получения образования. Школьники, успешно прошедшие итоговую аттестацию, имеют право на отсрочку от призыва до 1 октября для поступления в вузы.

Также, согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным 2 марта 2022 года указу о мерах по ускоренному развитию IT-отрасли в России, отсрочку от военной службы по призыву могут получить сотрудники российских IT-компаний на время работы в них. Речь идет о молодых людях возрастом до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее одного года. Кроме того, действие правил распространяется на специалистов со стажем менее одного года, но при условии, что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность.

Этой осенью призыв пройдет во всех субъектах РФ, за исключением 24 муниципальных образований пяти субъектов - Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Чукотского автономного округа.

Горячая линия

Для решения проблем, возникающих у призывников и их родителей, 4 октября начала работать горячая линия Минобороны РФ по вопросам призыва. Она доступна по номерам 8 (495) 498-96-96, 8 (495) 498-96-97, 8 (495) 498-96-98 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 мск.