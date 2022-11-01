В "Севмаше" сравнили объем загрузки завода с советским периодом

Предприятие за 10 лет построило для Военно-морского флота России девять кораблей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Северное машиностроительное предприятие ("Севмаш", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) за 10 лет построило для Военно-морского флота (ВМФ) РФ девять кораблей. Такой объем загрузки завода сопоставим с советским периодом. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Михаил Будниченко.

"У предприятия серьезная кораблестроительная программа. Объем загрузки вполне сравним с советским периодом. Задачи стоят огромные, тем не менее они по плечу коллективу, в профессионализме которого я уверен. Я вижу, что кораблестроители любят и знают свое дело", - заявил глава судостроительной верфи.

Будниченко подчеркнул, что за 10 лет ВМФ переданы девять кораблей. В цехах строится группировка ракетоносцев модернизированных проектов "Ясень-М" и "Борей-А", проводится модернизация корабля проекта 11442М. "Такого количества кораблей за один год мы не сдавали много лет", - сказал глава предприятия, напомнив, что только в 2021 году флоту передали сразу три атомных подводных крейсера: "Казань", "Новосибирск" и "Князь Олег".

Также, по его словам, на "Севмаше" выполнена закладка двух стратегических атомных ракетоносцев проектов 955А "Борей-А": "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин". По информации пресс-службы предприятия, за свою историю "Севмаш" передал Военно-морскому флоту страны 137 атомоходов, 40 дизельных подлодок и 45 надводных кораблей.

Будниченко возглавил предприятие 10 лет назад. Совет директоров АО "ПО "Севмаш" на заседании, которое состоялось в Санкт-Петербурге 28 октября, продлил полномочия генерального директора "Севмаша" еще на пять лет. Председатель совета директоров Владимир Королев отметил эффективное и динамичное развитие предприятия под руководством Будниченко.

Полный текст статьи будет опубликован на сайте ТАСС в 10:00.