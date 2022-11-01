1 ноября, 05:32
Военная операция на Украине

Рогов рассказал о тренировках ВСУ по высадке десанта в Запорожье

Рогов рассказал о тренировках ВСУ по высадке десанта в Запорожье
© REUTERS/ Gleb Garanich

По данным председателя движения "Мы вместе с Россией", более 200 военнослужащих выдвигаются из села Владимирского и осуществляет высадку около причала комбината "Звезда"

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Более 200 военнослужащих сил Специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводят тренировки по высадке десанта на территории комбината "Звезда" в городе Запорожье. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Комбинат "Звезда" - это место тренировки бойцов ССО. Там [их] больше двух сотен", - сказал он.

По словам Рогова, тренировки проходят на причале предприятия. "Там находятся большие пустые нефтехранилища на относительном отдалении от жилых домов, все оцеплено. Постоянно происходят высадки десанта, направляющегося с правого берега [Днепра] на левый", - уточнил собеседник агентства.

По его данным, спецназ выдвигается из села Владимирского под Запорожьем и осуществляет высадку около причала комбината. "Раньше они тренировались в Вольноандреевке, это чуть дальше. Сейчас тренируются еще и на территории предприятия", - добавил председатель движения "Мы вместе с Россией". 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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