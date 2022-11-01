Глава Забайкалья попросил проверить видео, где солдат не пустили в часть из-за митинга

Митинг был посвящен завершению курса подготовки, который прошли мобилизованные, уточнил Александр Осипов

ЧИТА, 1 ноября. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов обратился в Минобороны РФ с просьбой проверить опубликованное в интернете видео, на котором солдаты вынуждены ждать завершения митинга в честь мобилизованных за пределами войсковой части в поселке Песчанка.

"После проведения митинга в интернете появилось видео, на котором солдаты утверждают, что часть из них не пустили на территорию учебного центра. Подобное совершенно недопустимо. <…> Связался с Минобороны и командованием Восточного военного округа. Реакция есть. Ситуация будет исправлена", - сообщил во вторник Осипов на своей странице "ВКонтакте".

Как уточнил губернатор, торжественный митинг в войсковой части провели в понедельник, он был посвящен завершению курса подготовки, который прошли мобилизованные.

На видео, где у ограждения стоят порядка 100 военнослужащих, автор заявляет, что в часть не получается попасть из-за приезда губернатора: "Так мы прячемся от Осипова. <…> Даже машины не пускают".