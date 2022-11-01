На Херсонщине сообщили о планах набрать в батальон теробороны около 1,5 тыс. добровольцев

Врио губернатора региона Владимир Сальдо также сообщил, что сейчас возникли трудности с подготовкой и экипировкой для военнослужащих батальона

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Примерная численность батальона территориальной обороны в Херсонской области составит 1,5 тыс. Об этом во вторник сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Примерно 1,5 тыс. намерены набрать [в батальон], - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live". "Желающих защищать родную землю много", - отметил Сальдо.

Как сообщил врио главы области, будет создан штаб территориальной обороны. "Сейчас ведется работа в направлении приема заявлений от тех, кто хочет вступить в ряды территориальной обороны", - проинформировал Сальдо.

По его словам, сейчас возникли трудности с подготовкой и экипировкой для военнослужащих батальона. "Но мы их сможем одеть, вооружить и накормить", - заверил он.