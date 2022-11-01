СВО без срочников, удары по Украине и потери Киева. Что сказал Шойгу в Минобороны

Россияне, которых призовут на срочную службу в рамках осеннего призыва, не будут направляться в зону специальной военной операции (СВО), подтвердил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, всех, кто отслужил положенный год, отправят по домам.

Все регионы выполнили план по частичной мобилизации, а экстренные шаги позволили устранить недостатки в работе военкоматов, подчеркнул министр на селекторном совещании ведомства. Он также рассказал об эффективном уничтожении объектов на Украине, "исчерпывающих мерах по недопущению гибели украинских граждан" и потерях Киева за последние две недели.

ТАСС собрал основные заявления Шойгу.

О частичной мобилизации

Призыв россиян в рамках частичной мобилизации завершен, в войска, как и планировали, набрали 300 тыс. человек: "Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных".

На начальном этапе "имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов", но "экстренные меры по улучшению организации их работы" принесли результат.

В районы боевых действий после подготовки направили 87 тыс. мобилизованных (в прошлую пятницу министр говорил о 82 тыс. - прим. ТАСС). К подготовке призванных в армию привлекли более 3 тыс. инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО.

Минобороны благодарно парламентариям за оперативное принятие законов, направленных на защиту прав призванных россиян.

О призыве на срочную службу

1 ноября в России начался осенний призыв на срочную службу, в рамках которого будут призваны 120 тыс. человек. "При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут".

Тех, кто отслужил положенный год, не планируется оставлять в войсках: "Все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой".

Военные комиссариаты в стране "обеспечены всеми необходимыми материальными средствами, в том числе вещевым и медицинским имуществом, средствами индивидуальной защиты".

О ходе операции

Российские военные эффективно уничтожают объекты украинской военной инфраструктуры, а также "объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины". "При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан".

Киев, напротив, "продолжает осуществлять террористические акции по уничтожению мирного населения и разрушению социальных объектов", в том числе сознательно наносит прицельные удары по скоплениям гражданских.

Украина за последние две недели потеряла 74 танка и 235 других бронированных машин, 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами. Кроме того, уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

Также Киев потерял убитыми свыше 190 иностранных наемников. Общие потери украинских войск за этот период Шойгу озвучивать не стал.

Российские средства ПВО только за последние десять дней перехватили более 200 снарядов, выпущенных из HIMARS.

О бюджете Минобороны

Бюджет Минобороны РФ сейчас позволяет решать поставленные перед ведомством задачи: "Обеспечено финансирование специальной военной операции, выполнены социальные обязательства перед личным составом, реализованы специальные проекты по восстановлению инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик".

Военное ведомство получило дополнительные средства на увеличение штатной численности военнослужащих и проведение частичной мобилизации.

Уже заключены 98% запланированных государственных контрактов по линии военного ведомства, на заключение оставшихся есть еще месяц.

Денежное довольствие военнослужащих и зарплата гражданского персонала в вооруженных силах с октября выросли на 4%. Военные пенсии в течение года увеличились на 19,5%.