МО РФ: управление группировками ВСУ существенно нарушено после удара со стороны ВС РФ

По данным ведомства, в настоящий момент значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий на железнодорожном транспорте

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ высокоточным оружием поразили все назначенные объекты военного управления и системы энергетики Украины, существенно нарушено управление группировками ВСУ. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате нанесения 31 октября массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, в настоящий момент значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий на железнодорожном транспорте. "Кроме того, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины", - добавил он.