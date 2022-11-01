1 ноября, 11:30,
обновлено 1 ноября, 11:48
Военная операция на Украине

МО РФ: управление группировками ВСУ существенно нарушено после удара со стороны ВС РФ

© Минобороны России

По данным ведомства, в настоящий момент значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий на железнодорожном транспорте

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ высокоточным оружием поразили все назначенные объекты военного управления и системы энергетики Украины, существенно нарушено управление группировками ВСУ. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В результате нанесения 31 октября массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, в настоящий момент значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий на железнодорожном транспорте. "Кроме того, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины", - добавил он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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