В Минобороны РФ сообщили об обстрелах ВСУ Энергодара и территории у Запорожской АЭС

По данным ведомства, ВСУ в течение суток выпустили более 20 артиллерийских снарядов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток выпустили более 20 артиллерийских снарядов по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток артиллерией ВСУ было выпущено более 20 снарядов по северо-западной окраине города Энергодара и территории, прилегающей к атомной станции. Стрельба велась из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области", - сказал он.

Конашенков уточнил, что ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. "Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме", - уточнил генерал.