1 ноября, 11:32,
обновлено 1 ноября, 11:56
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на купянском направлении

© Минобороны России

По данным ведомства, ВСУ потеряли больше 150 военнослужащих и иностранных наемников

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли больше 150 военнослужащих и иностранных наемников в ходе попыток безуспешных атак на купянском направлении, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении противник предпринимал безуспешные попытки атаковать батальонной тактической группой, усиленной иностранными наемниками, в направлении населенных пунктов Николаевка, Куземовка Луганской Народной Республики и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены", - проинформировал он.

По словам Конашенкова, в результате огневого поражения противник потерял более 150 украинских военнослужащих и боевиков, три танка, четыре боевых бронированных машины и шесть пикапов. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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