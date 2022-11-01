В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, ВСУ потеряли больше 150 военнослужащих и иностранных наемников

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли больше 150 военнослужащих и иностранных наемников в ходе попыток безуспешных атак на купянском направлении, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении противник предпринимал безуспешные попытки атаковать батальонной тактической группой, усиленной иностранными наемниками, в направлении населенных пунктов Николаевка, Куземовка Луганской Народной Республики и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены", - проинформировал он.

По словам Конашенкова, в результате огневого поражения противник потерял более 150 украинских военнослужащих и боевиков, три танка, четыре боевых бронированных машины и шесть пикапов.