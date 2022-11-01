В МО РФ заявили о пресечении попыток наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении

По данным ведомства, свыше 110 украинских военнослужащих уничтожены

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские войска пресекли попытки наступления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении, свыше 110 украинских военнослужащих уничтожены. Об этом во вторник заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На николаево-криворожском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки наступления подразделений ВСУ в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай Херсонской области. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные рубежи. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих", - сказал Конашенков.

В ходе боевых действий также были уничтожены один танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов.