Минобороны РФ заявило о срыве попыток перехода ВСУ в атаку на краснолиманском направлении

По данным ведомства, уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и три пикапа

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Попытка перехода Вооруженных сил Украины (ВСУ) в атаку на краснолиманском направлении сорвана упреждающим огнем российской артиллерии и действиями подразделений. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении упреждающим огнем артиллерии и действиями наших подразделений по выдвигавшимся в походных порядках ротным тактическим группам ВСУ сорваны попытки перехода противника в атаку в направлении населенных пунктов Червонополовка и Макеевка Луганской Народной Республики", - сказал он.

По данным Конашенкова, в результате уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и три пикапа.