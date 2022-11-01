1 ноября, 11:33
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о срыве попыток перехода ВСУ в атаку на краснолиманском направлении

© Минобороны России

По данным ведомства, уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и три пикапа

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Попытка перехода Вооруженных сил Украины (ВСУ) в атаку на краснолиманском направлении сорвана упреждающим огнем российской артиллерии и действиями подразделений. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На краснолиманском направлении упреждающим огнем артиллерии и действиями наших подразделений по выдвигавшимся в походных порядках ротным тактическим группам ВСУ сорваны попытки перехода противника в атаку в направлении населенных пунктов Червонополовка и Макеевка Луганской Народной Республики", - сказал он.

По данным Конашенкова, в результате уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и три пикапа. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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