1 ноября, 11:35
Военная операция на Украине

Авиация, ракетчики и артиллеристы РФ поразили за сутки восемь пунктов управления ВСУ

© Минобороны России

Также поражены 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 154 районах

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе специальной военной операции поразили за сутки восемь пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах города Николаев, населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Водяное Донецкой Народной Республики, Купянск, Степовая Новоселовка, Ивановка и Голубовка Харьковской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 154 районах", - сказал он. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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