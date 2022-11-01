Авиация, ракетчики и артиллеристы РФ поразили за сутки восемь пунктов управления ВСУ

Также поражены 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 154 районах

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе специальной военной операции поразили за сутки восемь пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах города Николаев, населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Водяное Донецкой Народной Республики, Купянск, Степовая Новоселовка, Ивановка и Голубовка Харьковской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 154 районах", - сказал он.