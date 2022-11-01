Более 60 мобилизованных многодетных отцов вернут домой в Омской области

Для получения отсрочки многодетным отцам или их родственникам необходимо предоставить в военкоматы паспорт, военный билет и свидетельство о рождении всех детей младше 16 лет

ОМСК, 1 ноября. /ТАСС/. Решение о демобилизации 64 многодетных отцов принято в Омской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Бурков.

"В настоящее время демобилизовали уже 64 человека из Омской области. Парней возвращают домой. Подчеркну, что пересмотреть решение о призыве многодетные отцы могут даже в том случае, если они получили повестку до выхода указания Генштаба ВС РФ", - написал Бурков.

Он отметил, что для получения отсрочки многодетным отцам или их родственникам необходимо предоставить в военкоматы паспорт, военный билет и свидетельство о рождении всех детей младше 16 лет. "Данное решение уже довели до призывных комиссий Омской области, военного комиссариата и воинских частей, в которые были распределены мобилизованные из Омской области", - сказал губернатор.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России, которая началась 21 сентября. По словам Шойгу, были призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется.