Генштаб предложил законодательно регулировать подачу данных в военкоматы

В ходе частичной мобилизации успешно применялась база автоматизированной системы данных о гражданах "Горизонт-МР", отметил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Сергей Побирохин

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Предоставление данных гражданами в военкоматы необходимо регулировать на законодательном уровне. Такое мнение во вторник высказал замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Сергей Побирохин на круглом столе "Цифровая трансформация военных комиссариатов" комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

"Военный комиссариат, имея такое количество сотрудников, не может обработать данные сразу 25 млн граждан и найти, кто заболел, кто получил освобождение, перешел в другую категорию. Это, думаю, должно регулироваться законодательно: ужесточить требования или персонализировать требования, чтобы каждый гражданин предоставил свои данные, чтобы они в свое время заносились в картотеку и базу данных "Горизонт". В этом вопросе мы плотно работаем с Министерством цифрового развития и в субъектах, чтобы вопрос стал актуальным", - заявил Побирохин.

Он подчеркнул, что в ходе частичной мобилизации успешно применялась база автоматизированной системы данных о гражданах "Горизонт-МР". "Система "Горизонт" сработала в этих вопросах. Мобилизация у нас проводилась последний раз в 1941 году. Без системы "Горизонт" мы бы не смогли призвать по мобилизации в такой короткий срок 300 тыс. человек. Эта база позволила нам обработать такое количество [данных]. <…> Наверное, надо менять законодательство, чтобы обязать граждан, ведь они обязаны эти данные предоставлять", - отметил он.

Ранее сообщалось, что все военные комиссариаты в России будут оснащены современные комплексными средствами автоматизации, позволяющими автоматизировать задачи по воинскому учету, до конца 2023 года.