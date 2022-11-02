"Калашников" намерен завершить работу по комплексу для биатлона в 2023 году

По словам главы компании Алана Лушникова, разработка "патрон-оружие" позволит преодолеть зависимость от иностранных аналогов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" завершит создание комплекса "патрон-оружие", который позволит российскому биатлону преодолеть зависимость от иностранных аналогов, в 2023 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава компании Алан Лушников.

Комплекс даст возможность спортсменам использовать винтовки БИ-7-4 от концерна "Калашников" вместе с патронами "Олимп-БИ", производителем которых является ЦНИИточмаш (входит в "Калашников). "Работу по комплексу планируем завершить в 2023 году", - сказал Лушников.

По его словам, проблемы существующего комплекса "патрон-оружие" калибра .22LR (5,6 мм) на базе винтовки БИ-7-4 и патрона "Олимп-БИ" обсуждаются специалистами концерна "Калашников", ЦНИИточмаш и Союза биатлонистов России еще с 2019 года. В 2021 году после подписания соглашения о сотрудничестве "Калашников" изготовил три модернизированные баллистические винтовки БК-БИ-7-4 для аттестации условно-контрольной партии патронов "Олимп-БИ" по кучности стрельбы с целью установления норматива комплекса "патрон-оружие".

"По итогам приемо-сдаточных испытаний был определен наибольший поперечник рассеивания для комплекса - не более 10 мм. В сериях из четырех групп, по пять выстрелов каждая, в 54% групп выстрелов поперечник не превышал 7 мм. Это, безусловно, отличный результат", - заявил Лушников.

Российские биатлонисты со спортивной малокалиберной винтовкой БИ-7-4 не единожды побеждали на соревнованиях самого разного уровня - от чемпионатов страны до Олимпийских игр. Винтовку запустили в серию в 1992 году.

Патроны "Олимп" отличает повышенная ветроустойчивость и высокая кучность стрельбы. Девять групп патронов входят в семейство "Олимп", в том числе "Олимп-БИ" и Олимп В", предназначенные для выступления на соревнованиях самого высокого уровня.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.