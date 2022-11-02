"Калашников" рассчитывает на возрождение интереса к винтовкам для биатлона серии БИ-7

Пока введенные санкции мало повлияли на спрос внутри страны на эти винтовки, отметил глава концерна Алан Лушников

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Возрождение интереса к спортивным винтовкам для биатлона серии БИ-7 является вопросом времени. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава концерна "Калашников" Алан Лушников.

"К сожалению, пока введенные санкции мало повлияли на спрос внутри страны на винтовки "Биатлон", при том что прекратился их экспорт в европейские страны, Канаду и США. Полагаю, что возрождение интереса к винтовкам серии БИ-7 - лишь вопрос времени, а концерн "Калашников" в свою очередь не прекращает работу по биатлонной тематике для того, чтобы не просто быть готовым к изменению ситуации, а управлять ею", - сказал Лушников.

В последние годы многие российские биатлонисты отдают предпочтение немецким винтовкам фирмы Anschutz. После введения санкций их стоимость увеличилась вдвое, а обслуживание затруднилось. "До начала 1990-х годов советские, а позже российские биатлонисты выступали с ижевскими винтовками "Биатлон". В дальнейшем ситуация начала меняться не в нашу пользу исключительно из-за неумения ижевских оружейников использовать современные методы продвижения выпускаемой продукции и деградации системы сервиса отечественных винтовок на соревнованиях за рубежом", - отметил глава концерна "Калашников".

Лушников подчеркнул, что отечественная винтовка "Биатлон" остается конкурентоспособной на соревнованиях любого уровня по функциональности, точности и надежности. "Подтверждением этому служит, например, то, что в разные годы ведущие биатлонисты Германии, в том числе члены ее сборной команды Франк Люк, Петер Зендель, Марк Кирхнер, Александр Вольф, Кати Вильхельм, Даниэль Граф, выступали с нашими винтовками "Биатлон-7-3А" и "Биатлон-7-4А", - сказал он.

"Ижмаш" (входит в концерн "Калашников) выпустил знаменитую винтовку БИ-7 в 1980-х годах после снятия запрета на винтовки с быстрым перезаряжением. Винтовка в течение долго времени считалась эталоном спортивного оружия для биатлона.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 08:00 мск.