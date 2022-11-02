"Калашников" получил заявки на поставку спортивного патрона "Олимп" от трех стран СНГ

Вместе с тем президент компании Алан Лушников отметил, что на данный момент основная масса таких патронов производится для внутреннего рынка

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" работает с заявками от спортивных организаций Казахстана, Узбекистана и Киргизии на поставку патронов серии "Олимп", также активным потребителем отечественного боеприпаса является Белорусский клуб биатлона. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент компании Алан Лушников.

"В 2021-2022 годах Белорусскому клубу биатлона было поставлено свыше 300 тыс. патронов "Олимп" и взаимовыгодное сотрудничество с белорусскими партнерами, безусловно, продолжится. Что касается заявок от других стран, то сейчас мы работаем с заявками от спортивных организаций Казахстана, Узбекистана, Киргизии, где традиционно крепка репутация нашего патрона "Олимп", - рассказал Лушников.

Глава концерна также заявил, что на данный момент основная масса патронов "Олимп" производится для внутреннего рынка. "Здесь спрос формируют Союз биатлонистов России, а также спортивные школы и организации страны, развивающие пулевую стрельбу", - уточнил Лушников.

ЦНИИточмаш (входит в концерн "Калашников") разработал патроны серии "Олимп" к Олимпийским играм 1980 года. Советские и российские спортсмены с использованием этих патронов завоевали более 250 золотых медалей на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы, а также установили свыше 100 мировых и европейских рекордов.

Патроны "Олимп" отличает повышенная ветроустойчивость и высокая кучность стрельбы. Девять групп патронов входят в семейство "Олимп", в том числе "Олимп-БИ" и Олимп В", предназначенные для выступления на соревнованиях самого высокого уровня.