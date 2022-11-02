2 ноября, 05:20,
обновлено 2 ноября, 05:37
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об обстреле буксира с мирными жителями

В Херсонской области сообщили об обстреле буксира с мирными жителями
© Стрингер/ ТАСС, архив

Информация о пострадавших уточняется

ХЕРСОН, 2 ноября. /ТАСС/. Неизвестные обстреляли из стрелкового оружия буксир с мирными жителями при эвакуации из Херсона на левый берег Днепра. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах.

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"Буксир РБТ-1 "Ридса", перевозящий гражданское население на левобережье Херсонской области, при подходе к набережной Голая Пристань был обстрелян со стороны набережной из стрелкового оружия неустановленными вооруженными людьми. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил представитель экстренных служб.

Ведется поиск нападавших.

Врио губернатора Владимир Сальдо 18 октября объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 31 октября Сальдо сообщил, что власти расширили зону эвакуации на 15 километров от Днепра из-за подготовки Вооруженными силами Украины (ВСУ) массированного ракетного удара по Каховской ГЭС. В расширенную зону эвакуации вошли левобережные территории Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов. 

Теги:
Военная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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