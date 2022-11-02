В Ингушетии ввели меры социальной поддержки для мобилизованных и их семей

Участники СВО и их близкие будут освобождены от некоторых налогов и получат возможность без очереди зачислять детей в дошкольные образовательные учреждения

МАГАС, 2 ноября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о введении в регионе мер социальной поддержки для мобилизованных и их семей. В частности, участники СВО и их близкие будут освобождены от некоторых налогов и получат возможность без очереди зачислять детей в дошкольные образовательные учреждения, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Мобилизованные смогут зачислять в детсады вне очереди своих детей, для них также будет отменена родительская плата за посещение детского сада детьми, ученики с 5 по 11 классы будут получать бесплатное горячее питание в школах, а абитуриентам из числа родственников участников СВО будет предоставлено приоритетное право при поступлении в колледж, а также предоставлена рассрочка при оплате обучения. Также дети членов СВО будут бесплатно отправляться на отдых и лечение", - говорится в сообщении.

Согласно указу, мобилизованных и членов их семей освободят на год от уплаты транспортного налога, а также налогов на имущество и землю по месту проживания. Кроме того, родители мобилизованных смогут бесплатно получать прописанные им медикаменты, безработным членам семьи помогут в поиске подходящей работы, оформлении полагающихся соцвыплат. Также им будет оказано содействие в получении квоты на лечение в других регионах страны.

"Семьи мобилизованных должны пользоваться полным пакетом социальных и медицинских услуг. Все мобилизованные должны знать, что их вопросы будут решаться в приоритетном порядке. Это люди, чьи отцы, сыновья, братья, мужья пошли защищать нашу страну, свою Родину, и мы все должны поддержать их, придать им уверенности, что их семьи ни в чем нуждаться не будут", - передает пресс-служба слова Калиматова.

Также в пресс-службе отметили, что получить льготы и меры соцподдержки могут также и те, чьи близкие призваны из других регионов страны. Членами семьи мобилизованных признаются: супруга (супруг), несовершеннолетние дети, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, родители (усыновители), опекуны.