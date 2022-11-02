2 ноября, 09:28
Военная операция на Украине

Пушилин: союзные силы отодвигают позиции ВСУ, лишая возможности обстреливать ДНР

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Союзные силы отодвигают линию соприкосновения, что лишает украинских военных возможности безнаказанно обстреливать населенные пункты ДНР. Об этом заявил в среду врио главы республики Денис Пушилин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы видим положительную динамику. Наши подразделения сейчас отодвигают линию фронта, и мы видим, что противник уже не имеет возможности столь безнаказанно обстреливать наши населенные пункты, как это было совсем недавно", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее в своем видеообращении Пушилин сообщил, что союзные силы продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения в ДНР, несмотря на то что противник подбрасывает свежие резервы. 

Теги:
Военная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация