Пушилин: союзные силы отодвигают позиции ВСУ, лишая возможности обстреливать ДНР

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Союзные силы отодвигают линию соприкосновения, что лишает украинских военных возможности безнаказанно обстреливать населенные пункты ДНР. Об этом заявил в среду врио главы республики Денис Пушилин.

"Мы видим положительную динамику. Наши подразделения сейчас отодвигают линию фронта, и мы видим, что противник уже не имеет возможности столь безнаказанно обстреливать наши населенные пункты, как это было совсем недавно", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее в своем видеообращении Пушилин сообщил, что союзные силы продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения в ДНР, несмотря на то что противник подбрасывает свежие резервы.