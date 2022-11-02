Росгвардия обнаружила в Херсонской области более 1,5 тыс. боеприпасов ВСУ

В ведомстве отметили, что пригодные для применения боеприпасы передали подразделениям, принимающим непосредственное участие в боевых действиях

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии по информации местных жителей обнаружили в Херсонской области более 1,5 тыс. боеприпасов ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Во время разведывательно-поисковых мероприятий, проведенных по информации местных жителей на северо-западе Херсонской области, спецназовцы Росгвардии обнаружили более полутора тысяч боеприпасов ВСУ, в том числе свыше 400 мин калибром 120 мм, более 1 000 артиллерийских снарядов калибром 125 мм и 152 мм, а также около 120 взрывателей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что боеприпасы, пригодные для применения, переданы подразделениям, принимающим непосредственное участие в боевых действиях. "Мины и снаряды со следами повреждения и коррозии уничтожены. Взрывные работы проводились на специально подготовленной площадке с соблюдением необходимых мер безопасности", - заключили в Росгвардии.