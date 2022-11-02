Концерн "Калашников" начал поставки в войска РФ новейших беспилотников коптерного типа

По словам глава холдинга, беспилотники - важнейшее направление работы концерна

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" начал поставки в российские войска новейших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) коптерного типа. Об этом в среду заявил журналистам глава холдинга Алан Лушников.

"Мы не объявляли об этом, но уже поставляем в армию коптеры. Это целая линейка. Часть из них уже производится и поставляется серийно. Часть находится в разработке и выйдет на серию в следующем году. Самая разная номенклатура для самого разного назначения - разведывательная и так далее. Это очень важное направление, и мы уделяем ему серьезное внимание".

По его словам, беспилотники - важнейшее направление работы концерна. "Мы уделяем самое серьезное внимание его развитию. Подробности надо узнавать у заказчика. Был представлен прекрасный коптер ZALA 421-24, его можно было увидеть на форуме "Армия - 2022", - сказал Лушников.

Серийную модель нового квадрокоптера ZALA 421-24 была представлена компанией ZALA AERO (входит в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех"). По данным Ростеха, российский беспилотник способен работать в условиях радиоэлектронного противодействия и летать в режиме полного радиомолчания.

Концерн "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех) - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия. Является флагманом отечественной стрелковой отрасли, на его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия России. Продукция поставляется более чем в 27 стран мира.