Шойгу заявил об усилении конфронтации между Россией и Западом

По словам главы Минобороны, Белоруссия была и остается для России ближайшим соседом, верным союзником и надежным партнером

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Напряженность в мире стремительно нарастает, при этом усиливается конфронтация между Западом и Россией. Об этом заявил в среду министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании совместной Коллегии с военным ведомством Белоруссии.

"Это особенно важно сегодня, когда в мире стремительно нарастает напряженность, разрушаются основы стратегической стабильности, снижается роль международных институтов и усиливается конфронтация между Западом и Россией", - заявил Шойгу.

Белоруссия была и остается для России ближайшим соседом, верным союзником и надежным партнером, подчеркнул глава военного ведомства РФ.