Шойгу сообщил, что Россия и Белоруссия ведут совместное военное планирование

Глава Минобороны заявил, что РФ и Белоруссия на совместных мероприятиях по подготовке войск уделяют основное внимание повышению их боевых возможностей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства ведут совместное военное планирование, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду на заседании коллегии оборонных ведомств двух стран, прошедшем в режиме видео-конференц-связи.

"Принята общая военная доктрина, ведется совместное военное планирование, функционируют региональные группировки войск, а также единая система противовоздушной обороны", - акцентировал внимание глава Минобороны РФ.

По его оценке, совместная коллегия является важнейшим координирующим механизмом двустороннего взаимодействия Москвы и Минска в военной сфере.

Шойгу заявил, что РФ и Белоруссия на совместных мероприятиях по подготовке войск уделяют основное внимание повышению их боевых возможностей.

"Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе в рамках международных организаций ОДКБ, СНГ и ШОС", - говорится в сообщении.