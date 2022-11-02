Шойгу: группировка НАТО в Восточной Европе удвоилась и составляет более 30 тыс. человек

По словам министра обороны РФ, создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Численность группировки НАТО в Восточной и Центральной Европе выросла в 2,5 раза, теперь она составляет более 30 тыс. человек и в ближайшей перспективе может увеличиться. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии с военным ведомством Республики Беларусь.

"В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тыс. человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться", - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что в результате увеличения группировки НАТО "под ударом окажутся союзники России, прежде всего братская Республика Беларусь".

Шойгу заявил, что в этих условиях Министерство обороны РФ считает приоритетной задачей обеспечение военной безопасности Союзного государства.