Шойгу: В Белоруссии с 22 октября проводится боевое слаживание региональной группировки

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Совместные с Россией мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей проводятся на территории Белоруссии, заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной российско-белорусской коллегии.

"Решением президентов наших стран с 22 октября на территории Республики Беларусь проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск", - говорится в сообщении.

Шойгу также уточнил, что Россия и Белоруссия продолжают формировать единое оборонное пространство.