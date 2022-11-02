Шойгу заявил, что Россия знает о попытках Украины создать "грязную" ядерную бомбу

Министр обороны РФ напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия знает о попытках Украины создать "грязную" ядерную бомбу и готовности разместить на ее территории ядерное оружие стран НАТО. Об этом заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной российско-белорусской коллегии.

"Знаем о попытках Киева создать "грязную" ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО. Недавно президент Украины [Владимир Зеленский] призвал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России", - сказал министр.