Шойгу: ситуация вокруг Украины выгодна США для ослабления других стран

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. США используют сложившуюся вокруг Украины ситуацию для максимального ослабления других стран, в том числе своих союзников в Европе. Об этом заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной российско-белорусской коллегии.

"Ясно, что сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США. Вашингтон стремится использовать ее для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе своих союзников в Европе", - подчеркнул министр.