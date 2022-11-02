2 ноября, 09:29

"ЦНИИточмаш" работает над третьим поколением экипировки "Ратник"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. АО "ЦНИИточмаш" (входит в концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех") работает над экипировкой "Ратник" третьего поколения. Об этом журналистам сообщил в среду президент концерна Алан Лушников.

"Вы знаете, что экипировка "Ратник" - это второе поколение. Мы сейчас переходим к разработке третьего поколения. И ЦНИИточмаш - ключевой институт в этом процессе. Это его основная компетенция. <...> Когда мы говорим об экипировке, там несколько систем, в том числе система поражения. Туда, конечно, входят и боеприпасы к стрелковому оружию. Рассматриваются разные варианты баллистических решений. Это все сейчас идет в работу. Подробностей я не могу сказать, но работа эта ведется", - сказал он. 

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