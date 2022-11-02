"Калашников" презентовал проект онлайн-карты уничтоженных памятников советским солдатам

Президент концерна Алан Лушников напомнил, что в Европе после окончания Второй мировой войны было установлено около 4 тыс. памятников советским солдатам

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" презентовал проект интернет-портала с картой расположения памятников советским солдатам - как уже исчезнувших, так и готовящихся к сносу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с презентации, которую провел в среду президент концерна Алан Лушников.

"Этот проект мы делаем вместе с Российским военно-историческим обществом (РВИО). Тема эта [обществу] очень близка, и они ее очень горячо поддержали. Этот проект называется "Нельзя забыть". <...> Этот портал, по нашему замыслу, должен помогать людям, принимающим решения. В том числе - давать соответствующую информацию: мультимедийную, фотографии и исторические данные. РВИО нам обещало поддержку в академической части, в научной", - сказал он.

Лушников напомнил, что в Европе после окончания Второй мировой войны было установлено около 4 тыс. памятников советским солдатам. "Сейчас мы наблюдаем массовый демонтаж монументов, санкционированный европейскими властями. В период спецоперации проблема сохранности памятников советским воинам, павшим во время Второй мировой войны, обострилась", - сказал президент концерна. По его словам, в рамках проекта планируется подготовить тексты и аналитические материалы об исторической ценности каждого монумента и создать 3D-визуализации уничтоженных в Европе памятников.

Кроме того, будет создано сетевое сообщество для активных граждан и цифровой архив как с историческими, так и современными документами, фото- и видеоматериалами. У проекта не будет срока окончания реализации, он будет постоянно расширяться и дополняться. "Мы бы хотели, чтобы этот проект стал по-настоящему народным. Чтобы любой мог бы принять в нем участие внести свой вклад: дать информацию, разместить фотографию, проголосовать за перенос, за место переноса", - подчеркнул Лушников.

Проект даст возможность посетителям портала получить наиболее полную документальную информацию о памятниках советским воинам-освободителям в Европе и о варварском отношении к ним со стороны ряда европейских государств, подчеркнули в "Калашникове". Там также уточнили, что доменное имя для портала будет выбрано по результатам конкурса среди корреспондентов федеральных СМИ, специализирующихся на тематике оборонно-промышленного комплекса.

Концерн "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия. Является флагманом отечественной стрелковой отрасли, на его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия России. Продукция поставляется более чем в 27 стран мира.